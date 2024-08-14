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Brezilya’da kalın levha ihracatı Temmuz ayında yükseldi

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 09:28:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen 2.800 mt seviyesine kıyasla 4.700 mt oldu.

Temmuz ayında yalnızca Güney Amerika ülkelerine 857$/mt FOB’dan satış yapıldı.

Gerdau 827$/mt FOB’dan 3.700 mt, Usiminas 1.053$/mt FOB’dan 800 mt ve ArcelorMittal 632$/mt FOB’dan 200 mt satış gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Haziran ayında yaptığı 2.000 mt ithalata kıyasla Temmuz ayında 500 mt çelik levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 1.181$/mt FOB’dan 300 mt ile Çin ve 2.541$/mt FOB’dan 200 mt ile Avrupa oldu.

Analistlere göre ihracatın artış gösterip ithalatın düşmesi Brezilya realinin değer kaybetmesinden kaynaklandı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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