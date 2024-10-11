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Brezilya’da kalın levha ihracatı Eylül ayında artış kaydetti

Cuma, 11 Ekim 2024 10:16:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen 3.900 mt seviyesine kıyasla 12.200 mt oldu.

Eylül ayında Gerdau Arjantin’e 800$/mt FOB’dan 10.700 mt kalın levha satarken Usiminas ABD’ye 891$/mt FOB’dan 1.000 mt, Arjantin’e ise 1.041$/mt FOB’dan 500 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Ağustos ayında yaptığı 2.200 mt ithalata kıyasla Eylül ayında 2.000 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 636$/mt FOB’dan 1.700 mt ile Çin ve 2.061$/mt FOB’dan 300 mt ile Avrupa oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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