Brezilya’da kalın levha ihracatı Ağustos ayında azaldı

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen 4.700 mt seviyesine kıyasla 3.900 mt oldu.

Ağustos ayında yalnızca Güney Amerika ülkelerine 1.062$/mt FOB’dan satış yapıldı.

Usiminas 1.066$/mt FOB’dan 3.800 mt satış gerçekleştirirken ArcelorMittal, Gerdau ve tüccarlar çok düşük tonajda satış yaptı.

Öte yandan Brezilya, Temmuz ayında yaptığı 500 mt ithalata kıyasla Ağustos ayında 2.200 mt çelik levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 727$/mt FOB’dan 1.800 mt ile Çin ve 1.168$/mt FOB’dan 300 mt ile Avrupa oldu. ABD ve Japonya’dan da düşük miktarlarda alım yapıldı.