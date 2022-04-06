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Brezilya’da güvenlik sertifikası bulunmayan 42 barajdaki faaliyetler askıya alındı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:47:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Madencilik Kurumu (ANM), gerekli güvenlik sertifikası alınmadığı veya ibraz edilmediği gerekçesiyle 42 barajdaki faaliyetleri durdurduğunu belirtti.

Söz konusu 42 baraj ülkedeki toplam madencilik barajlarının %9’una denk geliyor. ANM, Brezilya’da 489 madencilik barajı bulunduğu ve bu barajlardan 409’unun güvenlik sertifikası olduğunu ifade etti.

Vale’nin PDE 3, 5 Mutuca, Forquilha I, II and III, Pontal, Vargem Grande, Xingu ve Sul Inferior gibi pek çok barajının güvenlik sertifikasını ibraz etmediği öğrenildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika madencilik Vale 

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