Brezilya’da güvenlik sertifikası bulunmayan 42 barajdaki faaliyetler askıya alındı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:47:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Madencilik Kurumu (ANM), gerekli güvenlik sertifikası alınmadığı veya ibraz edilmediği gerekçesiyle 42 barajdaki faaliyetleri durdurduğunu belirtti.

Söz konusu 42 baraj ülkedeki toplam madencilik barajlarının %9’una denk geliyor. ANM, Brezilya’da 489 madencilik barajı bulunduğu ve bu barajlardan 409’unun güvenlik sertifikası olduğunu ifade etti.

Vale’nin PDE 3, 5 Mutuca, Forquilha I, II and III, Pontal, Vargem Grande, Xingu ve Sul Inferior gibi pek çok barajının güvenlik sertifikasını ibraz etmediği öğrenildi.