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Brezilya Vale ve SAM’e ait projeleri “stratejik” projeler kapsamına aldı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:20:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya hükümetinin kurduğu ve pek çok bakanın dahil olduğu komite, Vale’ye ait iki projeyi ve Sul Americana de Metais’in (SAM) milyar dolarlık demir cevheri projesini, Stratejik Madencilik Ürünleri Politikası kapsamına aldı.

Söz konusu projeler, stratejik girişim olarak devlet desteği almaya hak kazandı. Çinli Honbridge Holdings’in sahibi olduğu SAM, Minas Gerais eyaletine bağlı Grao Mogol şehrinin yakınlarında 2,1 milyar $’lık bir demir cevheri projesi inşa edeceğini duyurmuştu.

Vale’ye ait Projeto Mina N3 ve Projeto N1 ile N2 de devlet desteğini almaya hak kazanan projeler arasında yer alıyor.

SteelOrbis’in bu yılın başında da bildirdiği üzere, Brezilya hükümeti, yerli üretim için önemli madencilik ürünlerinin belirlenmesi amacıyla söz konusu komiteyi kurmuştu. Komite, ayrıca, hükümetin “stratejik” madencilik ürünleri politikasına ilişkin raporları takip edebildiği gibi taslak raporlar hazırlayabiliyor ve madencilik projelerini inceleyip onay verebiliyor.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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