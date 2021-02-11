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Bornay SMS Group’tan tedarik ettiği yeni boru kaynak hattını devreye aldı

Perşembe, 11 Şubat 2021 12:43:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, İspanya merkezli boru üreticisi Bornay SL’nin RD 40 yüksek frekanslı boru kaynak hattını başarıyla devreye aldığını açıkladı.

Yeni hat, Bornay’in çekme dayanımı 1.200 MPa olan yüksek kaliteli yuvarlak, kare veya dikdörtgen boru üretmesini sağlıyor. Hat, 10-40 mm çapa ve 4,5 mm et kalınlığına sahip boru üretebiliyor. Söz konusu hatta 30x30 kare boru ve maksimum 4 mm et kalınlığına sahip 40x20 dikdörtgen boru üretilebiliyor.  

Ürünler, otomotiv sektöründe hassas boru olarak kullanılırken, mobilya, tarım uygulamaları ve güneş paneli yapımında da kullanılıyor. Yeni hat, Corona virüsü pandemisinin neden olduğu zorlu şartlara rağmen iki şirket arasındaki yakın iş birliği sayesinde başarıyla devreye alındı.


Etiketler: Avrupa Birliği  boru  borular  İspanya  |  benzer haberler »


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