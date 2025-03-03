Tubacex’in net kârı 2024 yılında azaldı

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2023 yılında kaydedilen 8,5 milyon €’ya kıyasla %1,6 artışla 8,7 milyon € seviyesine çıkarken, satış geliri yıllık %5,7 düşüşle 198,5 milyon € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Tubacex’in AVFÖK’ü yıllık %8 düşüşle 28,9 milyon € seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında şirketin net kârı yıllık %37,1 düşüşle 22,9 milyon € seviyesine gerilerken, satış geliri ise yıllık %10 düşüşle 767,5 milyon € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca AVFÖK’ü yıllık %14,6 düşüşle 107 milyon € seviyesinde yer aldı.

Tubacex, stratejik ortaklıklarını ve uzun vadeli anlaşmalarını artırmaya devam ettiğini bildirdi. Petrobras ile imzaladığı iki yeni anlaşma da dahil olmak üzere son yaptığı sözleşmelerin doğal gaz çıkarma sektöründeki konumunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.