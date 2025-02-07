Tubacex Petrobras’a OCTG boru tedarik edecek

İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz boru üreticisi Tubacex S.A., Brezilya merkezli petrol şirketi Petrobras ile 40 milyon € değerinde korozyona dayanıklı OCTG boru tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Tubacex sözleşme kapsamında Petrobras’ın petrol çıkarma faaliyetlerinde kullanması için gereken ebatlarda korozyona dayanıklı OCTG boru, birinci kalite bağlantı elemanları ve ilgili aksesuarları tedarik edecek.

Tubacex bu sözleşmeyle birlikte Brezilya’nın deniz üstü petrol piyasasındaki varlığını güçlendirdi.