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Tubacex’in net kârı Ocak-Eylül döneminde geriledi

Çarşamba, 06 Kasım 2024 14:09:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin satış geliri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 641,9 milyon €’ya kıyasla %11,3 düşerek 569,1 milyon € olurken net kârı yıllık %48,9 düşüşle 14,2 milyon € seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında Tubacex’in AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 93,8 milyon €’a kıyasla 78,1 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sonuçların BAE merkezli enerji şirketi Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ile yapılan anlaşma doğrultusunda elde edilecek marjları veya yakın zamanda devreye alınacak Abu Dhabi tesisinin sağlayacağı katkıyı yansıtmadığı ifade edildi. Abu Dhabi tesisinin 2025 yılında şirketin mali sonuçlarını desteklemesi bekleniyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tubacex önümüzdeki 10 yıl Orta Doğu’da doğal gaz çıkarılması için ADNOC’a 30.000 mt dikişsiz boru tedarik edecek.


Etiketler: Boru Borular İspanya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Tubacex 

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