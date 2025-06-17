Tubos Reunidos yüksek kalite dikişsiz borularıyla Hindistan enerji piyasasını destekleyecek

İspanyol dikişsiz çelik boru üreticisi Tubos Reunidos, Hindistan’da devlete bağlı enerji ekipmanları imalatçısı Bharat Heavy Electricals Limited’ın (BHEL) yüksek kalite ve performanslı dikişsiz çelik boru tedariki için kendilerini tercih ettiğini duyurdu.

Toplam tutarı 26 milyon €’yu aşan iki sipariş kapsamında BHEL’e özel çap ve kalınlıklarda dikişsiz çelik boru tedariki yapılacak. Söz konusu borular, Tubos Reunidos’un Amurrio ve Trápaga tesislerinde üretilecek. İlk siparişin teslimatı devam ederken, ikinci siparişin yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Hindistan enerji piyasasının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyüyeceği tahmin ediliyor. Özellikle Hindistan hükümeti, 2030 yılına kadar 80 GW’lık enerji kapasitesi oluşturmayı ve ülkenin mevcut kurulu kapasitesini %30 artırmayı planlıyor.