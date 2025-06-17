 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tubos...

Tubos Reunidos yüksek kalite dikişsiz borularıyla Hindistan enerji piyasasını destekleyecek

Salı, 17 Haziran 2025 14:38:31 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol dikişsiz çelik boru üreticisi Tubos Reunidos, Hindistan’da devlete bağlı enerji ekipmanları imalatçısı Bharat Heavy Electricals Limited’ın (BHEL) yüksek kalite ve performanslı dikişsiz çelik boru tedariki için kendilerini tercih ettiğini duyurdu.

Toplam tutarı 26 milyon €’yu aşan iki sipariş kapsamında BHEL’e özel çap ve kalınlıklarda dikişsiz çelik boru tedariki yapılacak. Söz konusu borular, Tubos Reunidos’un Amurrio ve Trápaga tesislerinde üretilecek. İlk siparişin teslimatı devam ederken, ikinci siparişin yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Hindistan enerji piyasasının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyüyeceği tahmin ediliyor. Özellikle Hindistan hükümeti, 2030 yılına kadar 80 GW’lık enerji kapasitesi oluşturmayı ve ülkenin mevcut kurulu kapasitesini %30 artırmayı planlıyor.


Etiketler: Boru Borular İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 azaldı

18 Haz | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı halen aşağı yönlü, Kanada’da artış gözlendi

17 Haz | Çelik Haberler

EUROFER: Küresel belirsizlik AB’de boru üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor

13 Haz | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2-8 Haziran döneminde hafif düşüşler kaydetti

13 Haz | Çelik Haberler

ABD Arjantinli Siderca’dan ithal OCTG boru için nihai antidamping marjını belirledi

13 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla gevşedi

12 Haz | Boru

Interpipe Türkiye’deki açık deniz doğal gaz projesine boru tedarik etti

12 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi

11 Haz | Boru

Jindal SAW Orta Doğu’da çelik boru üretimine 118 milyon $ yatırım yapacak

10 Haz | Çelik Haberler

Assofermet: İtalya çelik piyasasında artan endişeler nedeniyle Mayıs ayı görünümü belirsizliğini korudu

10 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis