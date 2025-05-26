Tubos Reunidos yeşil boru üretimi için yenilenebilir enerji temin edecek

İspanyol enerji şirketi Iberdrola, yerel dikişsiz çelik boru üreticisi Tubos Reunidos ile uzun vadeli enerji alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Iberdrola, güneş enerjisi santralinden Tubos Reunidos’un Álava ve Vizcaya’daki tesislerine toplam 120 GWh yenilenebilir enerji tedarik edecek. Böylelikle Tubos Reunidos’un O-Next® markası altında sunduğu emisyonsuz yeşil dikişsiz çelik borularının üretimini destekleyecek.

Tubos Reunidos, dünyada emisyonsuz dikişsiz çelik boru üreten ilk şirket olarak öne çıkıyor. Şirket, Avrupa ve ABD’deki en az altı müşterisine 2.000 mt tedarik gerçekleştirdi.