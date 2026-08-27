Tuflesa elektrik direnç kaynaklı boru hattının modernizasyonu için SMS Group ile anlaştı

Bornay Group bünyesinde faaliyet gösteren İspanya merkezli kaynaklı çelik boru üreticisi Tuflesa, Las Torres de Cotillas tesisinde bulunan ERW-RD-240 elektrik direnç kaynaklı boru üretim hattının kalibrasyon bölümünü modernize etmesi için Almanya merkezli tesis üreticisi SMS Group ile anlaşmaya vardı.

Yeni kalibrasyon stantları hassasiyeti ve verimliliği artıracak

Proje kapsamında SMS Group, yatırım maliyetlerini, iş gücü ihtiyacını ve duruş süresini sınırlamak amacıyla mevcut sistemleri koruyarak aşınmış dört kalibrasyon bandını ve bunlara bağlı değişim ekipmanını yenileyecek. Tamamen monte edilmiş halde teslim edilecek yeni bantların ölçü hassasiyetini yeniden sağlaması, verimliliği artırması ve Tuflesa'nın daha dar tolerans gerekliliklerini karşılayarak yeni ürünler üretmesine imkân tanıması bekleniyor.

SMS Group tarafından 1998 yılında tedarik edilen ERW-RD-240 elektrik direnç kaynaklı boru üretim hattı, güneş enerjisi sektörüne yönelik yüksek hassasiyetli boru çözümleri de dahil olmak üzere yuvarlak ürünlerde azami 240 mm çapında ve kare ürünlerde 200 x 200 mm boyutlarında yapısal borular üretiyor.

Kurulum 2027 yılının yaz aylarında gerçekleştirilecek

Ekipman değişiminin Tuflesa'nın 2027 yılının yaz aylarında gerçekleştireceği planlı duruş sırasında tamamlanması öngörülürken, SMS Group devreye alma çalışmalarını denetleyecek ve ardından üretimin kademeli olarak artırılması sürecine destek verecek.

Söz konusu çalışma hattın şekillendirme ve kaynak bölümlerinin 2024 yılında yenilenmesinin ardından SMS Group'un aynı hatta gerçekleştireceği ikinci modernizasyon projesi olacak. Son sipariş, 2021 yılında yeni bir RD 40 yüksek frekanslı boru kaynak hattının devreye alınmasını da kapsamıştı.