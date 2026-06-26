Tubacex’in 2026’da aldığı deniz altı kontrol borusu siparişleri 100 milyon €’yu aştı

İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex, deniz altı teknolojileri sağlayıcılarından birinden 80 milyon €’nun üzerinde yeni deniz altı kontrol borusu siparişi aldığını duyurdu.

Şubat ayında duyurduğu siparişin ardından 2026 başından bu yana aldığı deniz altı kontrol borusu siparişlerinin toplam değerinin 100 milyon €’yu aştığını belirten şirket, yeni sözleşmelerin deniz altı piyasasındaki konumunu daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Açık deniz yatırımları talebi desteklemeyi sürdürüyor

Tubacex, deniz altı kontrol borularının açık deniz tesislerini deniz altı altyapısına bağlayan deniz altı kontrol kablolarında kullanıldığını ve deniz altı kuyuları ve ekipmanlarının çalışması için gerekli hidrolik sıvıları, kimyasalları ve kontrol sinyallerini taşıdığını ifade etti. Bu uygulamalarda kullanılan malzemelerin yüksek basınca, korozyona, malzeme yorgunluğuna ve zorlu açık deniz koşullarına uzun yıllar boyunca dayanabilecek özelliklere sahip olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Tubacex, enerji güvenliği, stratejik özerklik ve kapasite artırım yatırımlarının talebi desteklemeye devam ettiği Kuzey Denizi, Meksika Körfezi ve Brezilya’da açık deniz projelerine yönelik yatırımlar doğrultusunda son siparişleri aldığını aktardı.

Bununla birlikte şirket, açık deniz sektöründe tieback projelerin giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çekti. Bu projelerin yeni kuyuların veya saha genişletmelerinin mevcut üretim altyapısına bağlanmasını, eskiyen boru hatlarının yenilenmesini ve yeni açık deniz platformları inşa edilmeden üretim kapasitesinin artırılmasını sağladığını kaydetti.

Tubacex, çeşitlendirilmiş proje portföyünün, gelişmiş ürünlerdeki uzmanlığının ve yüksek katma değerli uygulamalara odaklanmasının, 2026 yılı ve sonrasında deniz altı kontrol borusu segmentinin görünümünü desteklediğini ifade etti.