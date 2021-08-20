BlueScope yüksek fırın yatırımına devam ediyor, kömüre alternatif arayışında

Cuma, 20 Ağustos 2021 17:54:06 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, Port Kembla Steelworks’te bulunan 6 No’lu yüksek fırının yenileme çalışmalarına yönelik çok aşamalı bir sermaye yatırımı değerlendirme sürecinin bir parçası olan ön fizibilite çalışmasının iyi bir şekilde ilerlediğini ve 2022 mali yılının ilk yarısında daha fazla gelişmenin bildirileceğini açıkladı. Ön fizibilite çalışması bu yılın Şubat ayında başlamıştı. Yaklaşık 700-800 milyon $ olarak tahmin edilen sermaye 2023-2025 mali yılında harcanacak.

Şirketin açıklamasına göre, bu ön fizibilite çalışması BlueScope’un iklim stratejisiyle uyumlu. Sera gazı salımı yoğunluğunu azaltmaya yönelik mevcut en son teknolojiler, projenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriliyor. BlueScope, 2050 yılına kadar sera gazı salımını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Şirketin Genel Müdürü ve CEO’su Mark Vassella, BlueScope’un iklim değişikliği konusundaki kısa vadeli planı için önümüzdeki beş yıl içinde 150 milyon $ tahsis edileceğini belirtti.

6 No’lu yüksek fırın, 5 No’lu yüksek fırının faaliyet ömrü tahmini 2026 ve 2030 yılları arasında sona erdiğinde, Port Kembla Steelworks’ün gelecekteki konfigürasyonu için bir seçenek olarak görülüyor.

Öte yandan, BlueScope, toz haline getirilmiş kömür yerine yüksek fırında biyokömür kullanımını araştırıyor. Şirket ayrıca bu proje ve yüksek fırında hidrojen kullanımına odaklanan diğer projeler için hükümetten kredi alma arayışında.