BlueScope'un net kârı 2025-26 mali yılında ABD'deki güçlü çelik marjlarının etkisiyle arttı

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket, söz konusu yılda net kârını yıllık %857 artışla 802 milyon A$ seviyesine yükseltirken, AVFÖK değeri ABD'deki güçlü çelik marjları, Güneydoğu Asya'daki rekor performans, maliyet iyileştirmeleri ve Avustralya'daki sevkiyat artışının desteğiyle önceki mali yılda kaydedilen 738,2 milyon A$ seviyesinden 1,27 milyar A$ seviyesine çıktı.

Bahsi geçen yılda BlueScope'un Avustralya faaliyetlerinin düzeltilmiş AVFÖK değeri yıllık %28 düşüşle 188 milyon A$ olurken, Kuzey Amerika ve Asya faaliyetlerinin düzeltilmiş AVFÖK değerleri sırasıyla %101 ve %28 artarak 1,03 milyar A$ ve 177 milyon A$ seviyelerinde kaydedildi. Şirketin Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları faaliyetleri ise 1 milyon A$ düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi zarar açıkladı.

Şirketin yıllık raporunda yer alan operasyonel verilere göre, Avustralya faaliyetlerinin çelik satış hacmi yıllık %1 düşüşle 3,16 milyon mt olurken, yurt içi satışları %6 artarak 2,25 milyon mt seviyesine yükseldi. Port Kembla tesisinin yıllık ham çelik üretim kapasitesi 3 milyon mt'un üzerinde yer alırken, tam kapasite kullanımını sürdüren ABD'deki North Star tesisinin sevkiyatları %3 artışla 2,98 milyon mt oldu. Asya faaliyetlerinin sevkiyatları ise %7 düşüşle 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan BlueScope Genel Müdürü ve CEO'su Tania Archibald, söz konusu mali yılın şirket açısından belirleyici bir dönem olduğunu, büyük yatırım projelerinde en yüksek sermaye harcaması aşamasının geride bırakıldığını ve devreye alma ile kapasite artışı süreçlerine geçildiğini belirtti. Archibald, bu gelişmelerin 200 milyon A$ tutarındaki maliyet ve verimlilik programının tamamlanmasıyla birlikte BlueScope'u daha yüksek kazanç, daha güçlü nakit akışı ve artan hissedar getirileri elde etmek üzere avantajlı bir konuma taşıdığını ifade etti.

BlueScope, çelik marjlarına, döviz kurlarına ve piyasa koşullarına bağlı olarak 2026-27 mali yılının ilk yarısında düzeltilmiş AVFÖK değerinin 860-960 milyon A$ aralığında yer almasını bekliyor.