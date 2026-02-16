 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BlueScope’un...

BlueScope’un net kârı 2026 mali yılının ilk yarısında iki katına çıkarak 276,33 milyon $ oldu

Pazartesi, 16 Şubat 2026 14:19:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısında net kârının, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 179,1 milyar A$ değerindeki net kâra kıyasla %118,2 artışla 390,8 milyon A$ (276,33 milyon $) olduğunu açıkladı. Şirketin satış geliri ise ABD’deki daha yüksek referans satış fiyatları, artan tonajlar ve olumlu döviz kuru etkisinin birleşimi sayesinde yıllık bazda %3,9 artışla 8,22 milyar A$ (5,82 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte BlueScope’un söz konusu dönemdeki faiz ve vergi öncesi kârı bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 308,8 milyon A$’a kıyasla zayıflayan çelik kârı ve artan maliyetler nedeniyle 557,5 milyon A$ (395,12 milyon $) oldu.

BlueScope, 2025-26 mali yılının ilk yarısında Avustralya Çelik Ürünleri segmentinde yurt içi inşaat projelerindeki artışa rağmen gevşeyen fiyatlar ve marjlar nedeniyle gelir ve kârın gerilediğini, ihracatın ise üretim sorunları ve ticari aksamalar sebebiyle düştüğünü bildirdi. Kuzey Amerika’da şirket North Star tesisinde daha yüksek çelik marjları ve tam kapasite sevkiyatların etkisiyle güçlü bir kâr toparlanması kaydederken, yapısal ve kaplamalı ürünler faaliyetlerinde artan tonajlar ve maliyet kontrolü de performansı destekledi. Asya’da daha düşük satış fiyatları gelirleri baskılasa da Güneydoğu Asya’daki güçlü performans Çin’deki zayıf talep ve marjları dengeleyerek genel kârlılığın artmasını sağladı. BlueScope ayrıca Hindistan’daki Tata BlueScope ortak girişimindeki %50’lik hissesinin satışını tamamladı. Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları’nda ise planlanan elektrik ark ocağı dönüşümü öncesindeki yüksek dönüşüm maliyetleri, daha zayıf fiyatlar ve belirgin şekilde düşen ihracat tonajları nedeniyle kâr geriledi.

Şirket 2025-26 mali yılının ikinci yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 620-700 milyon A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor. Beklentiler kur oranlarına ve piyasa koşullarına bağlı olacak.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Mali Sonuçlar BlueScope 

Benzer Haber ve Analizler

BlueScope’un net kârı ve satış geliri 2024-25 mali yılında düşüş kaydetti

18 Ağu | Çelik Haberler

BlueScope’un net kârı 2025 mali yılının ilk yarısında %59,2 düştü

17 Şub | Çelik Haberler

BlueScope olumsuz piyasa koşulları nedeniyle gelir beklentisini düşürdü

30 Eki | Çelik Haberler

BlueScope 2023-24 mali yılında net kârında düşüş açıkladı, North Star'daki yatırımlar hızlanıyor

21 Ağu | Çelik Haberler

BlueScope’un net kârı 2023-2024 mali yılının ilk yarısında düştü

20 Şub | Çelik Haberler

BlueScope’un net kârı 2022-2023 mali yılında düştü, 6 No’lu yüksek fırınını yenileme kararı aldı

21 Ağu | Çelik Haberler

BlueScope’un net kârı düşen faiz ve vergi öncesi kâr nedeniyle mali yılın ilk yarısında geriledi

21 Şub | Çelik Haberler

BlueScope 2021-22 mali yılında rekor kâr kaydetti

15 Ağu | Çelik Haberler

BlueScope’un net kârı artan faiz ve vergi öncesi kâr sayesinde mali yılın ilk yarısında yükseldi

24 Şub | Çelik Haberler

BlueScope mevcut mali yılda net kârını artırdı

16 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis