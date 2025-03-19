Blastr Green Steel’in Finlandiya’daki yeni tesisi çevre izni aldı

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveçli Blastr Green Steel, Finlandiya’nın Inkoo kentinde kurulması planlanan düşük emisyonlu çelik tesisinin gerekli çevresel etki değerlendirmesi sürecini başarılı şekilde geçtiğini ve projenin izin aşamasına ilerlediğini açıkladı. Yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasiteli tesis maliyetler açısından rekabetçi ve ultra düşük emisyonlu çelik üretmek için yerel hammadde ve karbonsuz enerji kullanacak.

Blastr Green Steel’in Finlandiya Bölge Müdürü Antti Kaikkonen, “Çok önemli, kapsamlı ve uzun süren bir süreci başarıyla tamamladık. Uzmanlardan oluşan takımların gerçekleştirdiği 2 yıl süren bu değerlendirme sırasında projemizde detaylı teknik çalışmalar yaptık,” ifadelerini kullandı.

Inkoo’da kurulması planlanan çelik tesisi geleneksel çelik üretimine kıyasla önemli ölçüde daha az karbon salımı yapacak. Kömür yerine yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji ile üretilen hammadde kullanacak olan tesis küresel iklim hedeflerini destekleyecek. Bununla birlikte projenin Inkoo ve Batı Uusimaa bölgelerinde yeni istihdam ve yatırım fırsatları yaratarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.