 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Aurora,...

Aurora, Blastr Green Steel’in yeşil çelik projesi için elektrik dağıtım tesisi inşa edecek

Cuma, 28 Şubat 2025 14:02:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveçli Blastr Green Steel, Finlandiya’nın Inkoo kentinde hayata geçireceği yeşil çelik projesinin elektrik dağıtım tesislerini inşa etmesi için Finlandiya merkezli Aurora Infrastructure ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Aurora, dağıtım tesislerinin tasarımı, inşası, işletmesi, bakımı ve finansmanını üstlenecek. Böylelikle Blastr’ın yeşil çelik projesini ilerletmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca Blastr, elektrik şebekesinin kurulumuna yönelik Aurora ile çalışma seçeneğini de gözden geçirecek.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Outokumpu nükleer enerji projesi için yatırımcı arıyor

14 Şub | Çelik Haberler

Outokumpu’nun Circle Green ürünleri karbon emisyonunda düşüşü destekliyor

10 Ara | Çelik Haberler

Blastr Green Steel ultra düşük karbonlu çelik üretimine yönelik teknoloji ve ekipmanı Primetals’tan temin edecek

09 Tem | Çelik Haberler

Blastr Green Steel ultra düşük karbonlu çelik değer zinciri için Belçikalı Lhoist ile iş birliği yapacak

02 Tem | Çelik Haberler

Blastr Green Steel ultra düşük karbonlu çelik değer zinciri için stratejik ortaklıklarını güçlendiriyor

26 Haz | Çelik Haberler

Outokumpu gıda ve ambalaj sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacak

13 May | Çelik Haberler

Outokumpu nükleer enerji projesi için yatırımcı arıyor

14 Şub | Çelik Haberler

Outokumpu’nun Circle Green ürünleri karbon emisyonunda düşüşü destekliyor

10 Ara | Çelik Haberler

Blastr Green Steel ultra düşük karbonlu çelik üretimine yönelik teknoloji ve ekipmanı Primetals’tan temin edecek

09 Tem | Çelik Haberler

Blastr Green Steel ultra düşük karbonlu çelik değer zinciri için Belçikalı Lhoist ile iş birliği yapacak

02 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis