Aurora, Blastr Green Steel’in yeşil çelik projesi için elektrik dağıtım tesisi inşa edecek

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveçli Blastr Green Steel, Finlandiya’nın Inkoo kentinde hayata geçireceği yeşil çelik projesinin elektrik dağıtım tesislerini inşa etmesi için Finlandiya merkezli Aurora Infrastructure ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Aurora, dağıtım tesislerinin tasarımı, inşası, işletmesi, bakımı ve finansmanını üstlenecek. Böylelikle Blastr’ın yeşil çelik projesini ilerletmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca Blastr, elektrik şebekesinin kurulumuna yönelik Aurora ile çalışma seçeneğini de gözden geçirecek.