BIR: Talep hurda fiyatları için belirleyici faktör olmaya devam ediyor

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosunun (BIR) yayımladığı raporda Donald Trump yönetiminin yeni vergi politikasının uluslararası hurda ticaret akışını bozmasına ve maliyet baskısını artırmasına rağmen talebin fiyatları belirlemeye devam ettiği belirtildi.

BIR’e göre yerel tüketimin yüksek olduğu bazı ülkelerde hurda talebi güçlü seyrini sürdürdü. Ancak imalat sektörlerinde üretimin düşmesinin yanı sıra siyasi belirsizliklere ve değişen piyasa dinamiklerine bağlı olarak çelik üretim faaliyetlerinde yapılan düzenlemeler sebebiyle diğer ülkelerde hurda talebi önemli ölçüde azaldı.

ABD’de hava koşullarının iyileşmesi ve fiyatların yükselmesi sonucu bu yılın ikinci çeyreğinin başında hurda akışı önemli ölçüde arttı. Ancak Nisan sonunda vergilerin baskısı daha belirgin hale geldi ve bu durum, Meksika’nın ABD’nin güneyinden yaptığı hurda alımlarının neredeyse durmasına ve P&S kalite hurda gibi kalitelerin arzının artmasına neden olarak fiyatları aşağı çekti. Sonuç olarak çoğu ABD’li hurda satıcısı Mayıs ayında fiyatlarını düşürdü.

İngiltere’de hurda sahalarına olan akış dalgalanmaya devam ederken, özellikle hurda öğütücüleri kapasitelerinin çok altında faaliyet gösteriyor. Ayrıca birçok hurda satıcısı, piyasadaki belirsizliğin azalacağı ve fiyatların artacağı beklentisiyle stok yapmayı tercih etti.

Bununla birlikte Türkiye’de ithal hurda fiyatları Nisan ayında önemli ölçüde gevşedi ve bu durum, navlunda yaşanan düşüşün de desteğiyle Avrupa’dan Hindistan ve Pakistan’a yapılan konteyner bazlı hurda sevkiyatlarında artışa yol açtı.

Asya’ya bakıldığında ise hurda piyasası, Çin’in çelik ihracatının bu yılın Ocak-Mart döneminde 27,43 milyon mt ile 2016 yılından bu yana kaydedilen en yüksek çeyreklik seviyeye ulaşmasıyla baskı altında kalmayı sürdürdü. Öte yandan Tayvanlı çelik üreticileri kütük, pik demir ve yerel hurda kullanmayı tercih etmeye devam etti ve bu nedenle hurda ithalatı ilk çeyrekte yıllık bazda önemli ölçüde azaldı. Ayrıca Japonya hurda piyasası, küresel ekonomik yavaşlamaya yönelik endişelerinin artmasının yanı sıra Japon yeninin ABD doları karşısında değer kazanması sebebiyle ihracatın zorlaşması ve yerel fiyatlarda yaşanan düşüşün etkisiyle bu yılın Nisan ortasından bu yana zayıf seyrini sürdürdü.