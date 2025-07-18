BIR 2025 yılı geri dönüştürülmüş çelik piyasası trendleri: Ekonomik belirsizlik fiyatları etkiliyor

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun (BIR) çeyreklik raporuna göre geri dönüştürülmüş çelik piyasası, 2025 yılında da makroekonomik istikrarsızlığın etkisini hissetmeye devam etti. Küresel piyasada devam eden belirsizlik beklentileri olumsuz etkileyerek fiyatların istikrarlı seyretmesine ve piyasaların durgun kalmasına yol açtı.

Avrupa: Arz sıkıntısına rağmen fiyatlarda artış yaşanmadı

İngiltere’de hurda öğütme tesislerinin yalnızca %60 kapasiteyle faaliyet göstermesi arz sıkıntısı olduğuna işaret etti. Buna rağmen zayıf talep sebebiyle fiyatlarda sınırlı artışlar görüldü. ABD dolarının avro karşısında yaşadığı değer kaybı, başlıca satış pazar olan Türkiye’de satış fiyatlarının daha da düşmesine yol açtı. Öte yandan Avrupa’da nihai mamul fiyatlarının baskı altında kalmaya devam etmesi, toparlanma beklentilerini sınırlandırdı.

ABD: Zayıf talep sebebiyle fiyatlar geçici süreliğine yatay

Geri dönüştürülmüş çelik fiyatları, önceden yaşanan 80$/mt’luk artışın ardından Nisan ve Mayıs aylarında 40$/mt düştü. Haziran ve Temmuz aylarında hurda satıcıları ve çelik üreticileri arasındaki pazarlıkların hız kazanmasına ve geçici üretim kesintilerine bağlı olarak fiyatlar yatay seyre geçti. İthalat vergileri yerel çelik üretimini desteklese de perakende satışlar ve güven endeksleri tüketimde düşüş olduğunu gösterdi ve tüketici talebine yönelik göstergeler zayıf seyrini sürdürdü.

Asya: Piyasalar farklı seyirler izledi

Çin’in çelik ihracatı 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde yıllık %8,9 artışla 48,47 milyon mt’a yükselerek bölgedeki geri dönüştürülmüş çelik piyasası üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Güney Kore’de arz fazlası ve agresif fiyatlar, üretim tesislerinin kapanmasına neden oldu. Tayvan’da nihai mamul fiyatlarının son dört yılın en düşük seviyelerine yaklaşması ve kur dalgalanmalarının rekabet gücünü olumsuz etkilemesi nedeniyle göstergeler zayıfladı. Bangladeş’in Japonya’dan hurda ithalatı, teslim sürelerinin kısa ve düşük tonajlı kargoların maliyet açısından daha avantajlı olmasıyla yıllık %270 arttı. Vietnam da Japonya’dan hurda alımlarını sürdürdü ve Şubat ve Mayıs ayları arasındaki dönemde aylık hurda alım tonajı 300.000 mt seviyesinde yer aldı.

Orta Doğu: İnşaat faaliyetleri talebi destekliyor

Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi (GCC) bölgesinde devam eden inşaat faaliyetleri çelik talebini destekledi. Yerel geri dönüştürülmüş çelik arzı yavaşça artsa da düşük kalmaya devam etti. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, yerel geri dönüşüm kapasitesini artırmak amacıyla yeşil gemi söküm faaliyetlerine yatırım yapıyor.

Küresel kullanım ve ticaret istatistikleri

- Çin, yıllık %1,6 düşüşe rağmen 2025 yılının ilk çeyreğinde 57,62 milyon mt ile dünyanın en büyük geri dönüştürülmüş çelik tüketicisi olmaya devam etti.

- Hindistan’ın geri dönüştürülmüş çelik kullanımı birinci çeyrekte yıllık %19,1 artışla 10,06 milyon mt’a ve ham çelik üretimi yıllık %6,8 artışla 40,1 milyon mt seviyelerine ulaştı.

- Birinci çeyrekte Türkiye, yıllık %11,5 düşüşle 4,72 milyon mt ile geri dönüştürülmüş çelik ithalatında ilk sırada yer alırken, Türkiye’yi yıllık %0,4 düşüşle 2,28 milyon mt ithalat yapan Hindistan takip etti.

- AB-27 ülkeleri, hurda ihracatının yıllık %4 artışla 4,58 milyon mt çıkmasıyla ilk çeyrekte en büyük hurda ihracatçısı oldu.