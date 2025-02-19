BIR: Çin’in paslanmaz çelik ihracatı AB’li üreticilerin marjları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) tarafından paslanmaz çelik piyasası üzerine yayımlanan bir rapora göre yeni yılın ilk haftalarında siparişlerde hafif bir artış olmasına rağmen önde gelen Avrupalı ​​paslanmaz çelik üreticileri, bölgedeki cansız talebin yanı sıra Asya’daki büyük kapasite fazlasının üreticilerin kârlılığı üzerinde süregelen baskısı nedeniyle yeterli marj elde edemiyor. Bu da nihai ürünlerde fiyat artışına gidilmesini zorlaştırıyor. Ayrıca 2025 yılının ilk haftalarında sanayi üretiminde kaydedilen düşüş, paslanmaz çelik hurdası arzını daha da zayıflatsa da Avrupalı ​​üreticilerden gelen talebin yüksek olmaması nedeniyle fiyatlarda artış görülmedi.

Rapora göre son dönemde açıklanan teşvik önlemlerine rağmen Çin, aşırı üretim yapmaya ve Asya pazarını paslanmaz çelik ürünlerle doldurmaya devam ediyor.

Buna ek olarak BIR, ABD’nin çelik ithalatına getirdiği vergilerin, ABD’de bulunan tesislerinde işlemek üzere yarı mamul ithal etmesi gereken paslanmaz çelik üreticilerini etkileyeceğini ifade etti.