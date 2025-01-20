BIR: AB'nin hurda ihracatını kısıtlaması küresel geri dönüşüm sektöründe benzeri görülmemiş bir şok yaratabilir

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), European Aluminium ve Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonunun (EuRIC) ardından Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) da hurda ihracatına yönelik kısıtlama tartışmasına girdi ve korumacı önlemlerin hem Avrupa’nın hem de küresel sürdürülebilirlik çabalarına ilişkin risk oluşturabileceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ile European Aluminium, bölgeden hurda çıkışıyla mücadele etmek üzere Avrupa Komisyonunun acil önlem almasını talep ederken, EuRIC hurda ihracatının geri dönüşüm işletmelerini canlı tuttuğunu belirterek hurda ihracatına herhangi bir kısıtlama getirilmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Söz konusu ürünlerin yalnızca hurda olmadığını, küresel karbondan arındırma çabaları doğrultusunda önemli rol oynayan değerli geri dönüştürülmüş çelik ve alüminyum olduğunu vurgulayan BIR, önerilen ihracat kısıtlamalarının küresel geri dönüşüm sektörü için benzeri görülmemiş bir şok yaratacağını kaydetti. Avrupalı ​​geri dönüştürülmüş çelik ve alüminyum tüketicilerinin malzeme sıkıntısı yaşamadığını belirten BIR, ihracat sınırlaması getirme çabalarıyla değerli ürünlerin yerel fiyatlarının yapay olarak düşürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Komisyonun Avrupa’nın döngüsel ekonomisini güçlendirmek amacıyla geri dönüştürülmüş ürün talebini artırmak için alternatif önlemler alabileceğini kaydeden BIR, başlıca sektörlerde geri dönüştürülmüş malzeme içerik gerekliliklerinin belirlenmesiyle AB pazarında güvenilir geri dönüştürülmüş ürün talebi yaratılabileceğini belirtti.