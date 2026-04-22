BHP’nin demir cevheri üretimi 2026 mali yılının ilk dokuz ayında 197 milyon mt’a ulaştı, beklentiler değişmedi

Çarşamba, 22 Nisan 2026 10:36:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci BHP 31 Mart 2026’da sona eren dokuz aylık dönemde demir cevheri segmentinde güçlü bir performans sergilediğini açıkladı. Şirketin üretimi yıllık bazda artış gösterirken, çeyreklik sevkiyatları etkileyen hava koşullarına rağmen tam yıl tahminleri korundu.

Demir cevheri üretimi arttı, beklentiler yatay

BHP’nin faaliyet raporuna göre 2026 yılının Mart sona eren dokuz aylık dönemde demir cevheri üretimi yıllık %2 artışla 196,6 milyon mt seviyesine ulaştı. Şirket 2026 mali yılı için üretim beklentisini 258-269 milyon mt aralığında koruyarak yılın geri kalanına ilişkin istikrarlı bir görünüm ortaya koydu. Western Australia Iron Ore operasyonları ana katkıyı sağlamaya devam ederken, üretim yıllık %1 artışla 190,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

WAIO güçlü madencilik performansıyla rekor üretim elde etti

BHP Pilbara’daki operasyonlarda kazı tonajının artması ve artan operasyonel verimlilik sayesinde Western Australia Iron Ore segmentinde rekor üretim seviyelerine ulaşıldığını vurguladı. South Flank ve Mining Area C’yi kapsayan Central Pilbara merkezinden sağlanan üretim artışı belirleyici olurken, South Flank’in kurulu üretim kapasitesini aştığı belirtildi.

Ayrıca vagon boşaltma sistemi yenilemesi gibi altyapı iyileştirmeleri sonrası liman performansında görülen gelişme daha güçlü yükleme kapasitesi ve lojistik verimlilik sağladı.

Çeyreklik sevkiyatlar hava koşullarından etkilendi

Şirketin genel performansının güçlü kalmasına rağmen üçüncü çeyrekte demir cevheri üretimi 62,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek çeyreklik bazda %10 geriledi. Bu düşüşte başlıca etken tropikal siklon kaynaklı aksaklıklar oldu.

Söz konusu hava koşulları geçici liman kapanmalarına, operasyonel düzenlemelerine ve artan bakım ihtiyaçlarına yol açarak dönem boyunca sevkiyat tonajlarını sınırladı.

Samarco’nun üretimi operasyonel iyileşmelerle yükseldi

Samarco’nun üretimi dokuz aylık dönemde 5,9 milyon mt seviyesine ulaşarak yıllık %37 artış kaydetti. Bu artış ikinci konsantratördeki performans iyileşmesi ile daha yüksek besleme tenörü ve geri kazanım oranları sayesinde gerçekleşti. BHP, Samarco segmentinde üretimin 7-7,5 milyon mt aralığındaki beklentinin üst sınırına ulaşmasını beklediğini ifade etti.

Görünüm istikrarlı seyrediyor

BHP’nin demir cevheri segmentinin genel olarak istikrarlı üretim artışı, Avustralya’nın batısındaki güçlü operasyonel performans ve Samarco’daki toparlanma ile dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Kısa vadede sevkiyatlar hava koşullarından etkilenmiş olsa da şirketin beklentilerini değiştirmemesi 2026 mali yılının geri kalanında arzın dengeli şekilde sürdürüleceğine işaret ediyor.


