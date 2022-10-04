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BHP küresel enerji geçişi nedeniyle çelik talebinin artmasını bekliyor

Salı, 04 Ekim 2022 12:00:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton küresel çelik talebinin küresel enerji geçişi nedeniyle arttığını belirtti.

Şirket, karbonsuzlaştırmaya yönelik altyapı projeleri rüzgar ve güneş enerjisi santrali ekipmanlarına yönelik talebi artırdığından çelik talebinin 2030 yılında %2 ve 2050 yılında %4 artış göstereceğini tahmin ediyor. Çelik talebindeki artış, fosil enerji talebindeki düşüş ve iklim koşulları ile karbon politikaları nedeniyle yavaşlayan ekonomik büyümeyle dengelenecek.

Öte yandan BHP 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu en az %30 azaltmayı ve 2050 yılına kadar emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi BHP 

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