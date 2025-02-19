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BHP Billiton’ın satış geliri 2025 mali yılının ilk yarısında %7,5 geriledi

Çarşamba, 19 Şubat 2025 14:15:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton 2024-25 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2024-25 mali yılının ilk yarısında şirketin net kârı önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 1,70 milyar $’a kıyasla 5,28 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri demir cevheri ve kömür satış fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yıllık %7,5 gerileyerek 25,18 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü gelirinin düşmesine bağlı olarak %11 düşüşle 12,4 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı %51,1 oldu.

BHP Billiton CEO’su Mike Henry, “BHP ürünlerinin aldığı talep küresel ekonomik ve ticari belirsizliklere rağmen Çin’deki toparlanma belirtileri, ABD’de gösterilen dayanıklılık ve Hindistan’daki büyüme sayesinde güçlü seyrediyor. Düzenli büyüme sağlamak için gereken teknik yeterliliğe ve sürdürülebilir uygulamalara sahibiz,” ifadelerini kullandı.

Şirket Western Australia Iron Ore (WAIO) biriminde üretimi yıllık 330 milyon mt’a çıkarmak için seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor. Bununla birlikte Samarco’da ikinci konsantratörün yeniden devreye alınmasıyla birlikte üretimin iki katına çıkması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar BHP 

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