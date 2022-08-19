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BHP kömür imtiyaz hakkı ödemelerindeki artış nedeniyle Queensland’deki yatırım planlarını askıya aldı

Cuma, 19 Ağustos 2022 14:49:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton, kömür imtiyaz hakkı ödemelerindeki ani artış ve Çin’in Avustralya çıkışlı kömüre yönelik ithalat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle Queensland’deki yatırım planlarını askıya almaya karar verdi.

Şirket metalürjik kömür ortak girişimi BHP Mitsubishi Alliance (BMA) için 2023 mali yılına yönelik sürdürülebilir sermaye harcaması tahmininde bulunamadığını ve yeni imtiyaz hakkı oranlarının BMA’nın ekonomik rezervleri ile maden ömürleri ve bunun yanı sıra Queensland’deki üretim ve istihdam üzerindeki etkisini değerlendireceğini belirtti. BHP ayrıca metalürjik kömür emtia fiyatlarına ilişkin uzun vadeli görünüm göz önüne alındığında, BMA tesislerinde faaliyetlerin tahmin edilenden daha erken sonlandırılabileceğini belirtti.

Şirket bu ek maliyet baskısının eyalet genelinde yatırım, operasyonel büyüme, istihdam yaratma ve işletme harcamalarını caydırmasını bekliyor.

Öte yandan, hükümetin Queensland’in yatırımlara yönelik uluslararası itibarını zedelediğini belirten Queensland Resources Council’in CEO’su Ian Macfarlane, daha fazla kömür şirketinin yatırımları durdurmak zorunda kalacağını söyledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avustralya Hazine, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı fahiş fiyat artışlarından ek gelir elde etmek amacıyla kömür imtiyaz hakkı ödemelerini yükseltmeye karar vermişti. Bu kararla 1 Temmuz tarihi itibarıyla Queensland’de yer alan madencilik şirketleri 175A$/mt’u aşan fiyatlar için %20, 225A$/mt’u aşan fiyatlar için %30 ve 300A$/mt’u aşan fiyatlar için ise %40 oranlarında imtiyaz hakkı ödemesi yapıyor. Daha önce imtiyaz hakkı ödemeleri 150A$/mt’un üzerindeki fiyatlarda %15 oranında yer alıyordu.


Etiketler: Avustralya Okyanusya BHP 

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