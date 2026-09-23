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BHP yüksek kaliteli demir cevheri ve altyapıya 10 milyar $'ın üzerinde yatırım yapacak

Çarşamba, 23 Eylül 2026 13:59:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel madencilik şirketi BHP, 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen 15. Çin Uluslararası Çelik Konferansı'nda bir şirket temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre beş yıllık üretim planı kapsamında yüksek kaliteli demir cevherinin geliştirilmesi ve ilgili altyapının iyileştirilmesi için 10 milyar $'ın üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

BHP yüksek kaliteli demir cevherine odaklanacak

Konferansta konuşan BHP temsilcisi, şirketin Çin çelik sektörüyle uzun süredir devam eden iş birliğini değerlendirirken, son 30 yılda demir cevheri tedarikinin Çin'in sanayileşme ve kentleşme sürecini desteklemedeki rolüne dikkat çekti.

BHP, beş yıllık üretim planı kapsamında yüksek kaliteli demir cevheri kaynaklarının geliştirilmesi ve ilgili altyapının iyileştirilmesi için 10 milyar $'ın üzerinde yatırım yapacak.

Şirket ayrıca elektrifikasyon, enerji altyapısı ve veri merkezi inşaatlarından kaynaklanan küresel talep artışına yanıt olarak bakır faaliyetlerini daha da geliştirmeyi ve yeni projelere yatırım yapmayı planlıyor.

Karbonsuzlaştırma için sektör genelinde iş birliği gerekiyor

Küresel çelik sektörünün karbonsuzlaştırma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BHP, söz konusu zorluğun tek bir şirket tarafından bağımsız olarak ele alınamayacağını belirtti.

Bu doğrultuda şirket, karbon azaltım hedeflerine ulaşılması için tüm sanayi zinciri boyunca iş birliği yapılması gerektiğini vurgularken, sektörün daha düşük karbonlu üretime geçiş sürecinde hammadde tedarikçileri ile çelik üreticileri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

2025-26 mali yılında BHP'nin toplam demir cevheri üretimi yıllık %1 artışla 264,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2026-27 mali yılında toplam demir cevheri üretiminin 260-272 milyon mt seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Görüş Konferanslar Yatırım BHP 
DemetKazdal
Demet Kazdal
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Demir çelik sektöründe 15 yıldır profesyonel içerik üreticiliği ve editörlük yapmaktayım. SteelOrbis bünyesinde İçerik Departmanı Müdürü olarak görev almaktayım. Başta Türkiye piyasası olmak üzere küresel pazar dinamiklerini yakından takip ederek sektörel haber ve raporlar hazırlıyorum.

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