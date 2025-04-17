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BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Temmuz-Mart döneminde rekor seviyeye ulaştı

Perşembe, 17 Nisan 2025 11:41:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton 2024-25 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi, yıllık %1 artışla 192,6 milyon mt olarak rekor seviyeye ulaştı. Tedarik zincirinde süregelen iyi performanstan kaynaklanan üretimdeki artış, tropik tayfun ve fırtına ile kısmen dengelendi. Yalnızca üçüncü çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi 61,8 milyon mt oldu.

BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin daha önceki tahmine kıyasla değişim göstermeyerek 2024-25 mali yılında 255-265,5 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Temmuz-Mart döneminde BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi %26 düşüşle 12,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mali yılın üçüncü çeyreğinde ise üretim, yağışlı hava koşullarının etkisiyle çeyreklik bazda %11,3 düşüşle 3,9 milyon mt oldu. BHP 2024-2025 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahminini 16,5-19 milyon mt bandında tuttu.

BHP’nin CEO’su Mike Henry, “Vergilerin şirket üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı olsa da yavaşlayan ekonomik büyüme ve dağılan ticaret koşullarının etkisi daha büyük olabilir,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim BHP 

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