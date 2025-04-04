BHP demir cevheri ve kömür faaliyetlerini yeni şirket bünyesinde toplama planından vazgeçti

Reuters’ta yayımlanan bir rapora göre Avustralyalı madenci BHP Group potas ve bakır gibi diğer emtiaya odaklamayı planladığı orta vadeli büyüme stratejisi kapsamında Avustralya’daki demir cevheri ve kömür faaliyetlerini farklı bir şirket bünyesinde toplama yaptı ve bu plandan daha sonra vazgeçti.

Reuters’a konuşan kaynaklar, BHP’nin 2023 ve 2024 yıllarında yeşil çelik faaliyetlerine büyük bir ağırlık verdiğini, bunun İngiltere merkezli madenci Anglo American’ı satın almak için verilen teklif ile açık şekilde görülebileceğini ifade etti. BHP Anglo American’ı satın alma girişimlerine 2023 yılında başlamış ve görüşmeler 2024 yılında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. BHP bahsi geçen dönemde ayrı bir potas ve bakır birimi bulunmasının Kanada merkezli madenci Teck Resources gibi diğer satın alma seçeneklerini değerlendirmeye alan tanıyacağını düşündü.

Kaynaklara göre Anglo American görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte bu plan rafa kaldırıldı. Anglo American’ın satın alınması BHP’nin bakır faaliyetlerini geliştirmesini sağlayacak ve Şili’deki Escondida bakır kompleksi ile Kanada’daki Jansen potas projesinin yürütülmesi için gereken nakit akışını sağlayacaktı. Bununla birlikte küresel çapta yeşil çelik hedeflerinden uzaklaşılması da madencinin bu kararında etkili oldu.

BHP Group bu planı hayata geçirmemiş olsa da değerlendirmeye almış olması bile şirketin yeşil çelik hedefleri doğrultusunda gelecek rotasını belirlemek için ne kadar büyük değişiklikleri göze alabildiğini gösteriyor.