BHP Billiton 2025-26 mali yılına ilişkin demir cevheri üretimi tahminini yükseltti

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 30 Haziran tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,2 artışla 263 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2024-25 mali yılının Nisan-Haziran döneminde ise demir cevheri üretimi, Western Australia Iron Ore (WAIO) biriminde kaydedilen rekor seviyedeki üretimin desteğiyle yıllık %1,6 artışla 70,3 milyon mt seviyesine çıktı. WAIO birimi 257 milyon mt’luk üretim gerçekleştirerek bir kez daha üretim rekoru kırdı ve rekor seviyede sevkiyat gerçekleştirdi.

Öte yandan BHP Billiton, demir cevheri üretiminin 2025-26 mali yılında 258-269 milyon mt aralığına çıkmasını bekliyor.

Bununla birlikte mali yılın tamamında şirketin metalürjik kömür üretimi yıllık %19,2 düşüşle 18 milyon mt seviyesine geriledi. BHP Billiton’ın 2025-26 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 16,5-19 milyon mt aralığında yer alıyor.