 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin BHP’den demir cevheri alımlarına yönelik kısıtlamaları genişletti

Salı, 25 Kasım 2025 11:45:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Çin’de devlete bağlı ticaret şirketi China Mineral Resources Group (CMRG), Çinli çelik üreticileri ve tüccarlara Avustralyalı madenci BHP’nin bir diğer demir cevheri ürününün de alımını durdurmalarını bildirdi. Kısıtlama kapsamındaki ürünün düşük tenörlü Jinbao toz cevher olduğu ve bu kısıtlamanın Eylül ayında getirilen Jimblebar toz cevher yasağının ardından geldiği belirtildi.

Söz konusu yasaklar, BHP ile CMRG arasında 2026 yılına yönelik demir cevheri tedarik sözleşmesine ilişkin müzakerelerin sonuç vermemesinden kaynaklanıyor. Bu gelişmeyle Çin, cansız çelik talebi karşısında alım gücünü kullanarak baskıyı artırıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında BHP, CMRG, Çinli çelik üreticileri ve tüccarlarla Çin’e yönelik spot demir cevheri satışlarının %30’unun ödemelerinde yuan cinsinden fiyatlandırmaya geçilmesi konusunda müzakereler gerçekleştiriyordu ve anlaşmanın bu yılın dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Kısıtlamaların etkisi

Jinbao toz cevher sevkiyatlarının durdurulmasına ilişkin karar, liman teslimatlarının yaklaşık üç gün içinde kesilmesini de içeriyor ve bu durum liman yoğunluğuna ilişkin endişeleri artırıyor.

Jimblebar toz cevheri BHP’nin üretiminin %25’ine karşılık gelirken Jinbao toz cevherin üretimdeki payının daha düşük olması, kısıtlamayla piyasada büyük bir arz şokuna yol açmadan baskı yaratılmasının hedeflendiğini gösteriyor.

Ticari ve diplomatik yansımalar

Söz konusu karar, cezalandırıcı bir ticaret engeli olmaktan ziyade daha iyi sözleşme koşulları elde etmeye yönelik ticari bir hamle niteliği taşıyor. 

BHP açısından bakıldığında bu anlaşmazlık, Çin pazarına yönelik ihracatta artan riskleri ortaya koyuyor ve şirketin diğer büyük alıcılarla sözleşme stratejilerini de etkileyebilir.

Çin tarafında ise demir cevheri alımının CMRG çatısı altında konsolide edilmesi, müzakerelerdeki pazarlık gücünü belirgin şekilde artırıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Avustralya Güneydoğu Asya BHP 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 25 Kasım 2025

25 Kas | Hurda ve Hammadde

Hint OMC, Kurmitar demir cevheri madeninin kapasitesini yıllık 6 milyon mt’a çıkaracak

25 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Kasım 2025

25 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'in çelik üretimindeki %3’lük düşüşe rağmen global demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül 2025 döneminde hafifçe arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Kasım 2025

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Kasım 2025

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Ukraynalı Sukha Balka yeni demir cevheri blokunu devreye aldı

24 Kas | Çelik Haberler

Karnataka’da online ihale yoluyla demir cevheri satışları Ekim ayında %40’tan fazla arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Hindistan düşük tenörlü demir cevherinde zenginleştirme yapan üreticilere telif indirimi sağlayacak

24 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis