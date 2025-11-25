Çin BHP’den demir cevheri alımlarına yönelik kısıtlamaları genişletti

Basında çıkan haberlere göre Çin’de devlete bağlı ticaret şirketi China Mineral Resources Group (CMRG), Çinli çelik üreticileri ve tüccarlara Avustralyalı madenci BHP’nin bir diğer demir cevheri ürününün de alımını durdurmalarını bildirdi. Kısıtlama kapsamındaki ürünün düşük tenörlü Jinbao toz cevher olduğu ve bu kısıtlamanın Eylül ayında getirilen Jimblebar toz cevher yasağının ardından geldiği belirtildi.

Söz konusu yasaklar, BHP ile CMRG arasında 2026 yılına yönelik demir cevheri tedarik sözleşmesine ilişkin müzakerelerin sonuç vermemesinden kaynaklanıyor. Bu gelişmeyle Çin, cansız çelik talebi karşısında alım gücünü kullanarak baskıyı artırıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında BHP, CMRG, Çinli çelik üreticileri ve tüccarlarla Çin’e yönelik spot demir cevheri satışlarının %30’unun ödemelerinde yuan cinsinden fiyatlandırmaya geçilmesi konusunda müzakereler gerçekleştiriyordu ve anlaşmanın bu yılın dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Kısıtlamaların etkisi

Jinbao toz cevher sevkiyatlarının durdurulmasına ilişkin karar, liman teslimatlarının yaklaşık üç gün içinde kesilmesini de içeriyor ve bu durum liman yoğunluğuna ilişkin endişeleri artırıyor.

Jimblebar toz cevheri BHP’nin üretiminin %25’ine karşılık gelirken Jinbao toz cevherin üretimdeki payının daha düşük olması, kısıtlamayla piyasada büyük bir arz şokuna yol açmadan baskı yaratılmasının hedeflendiğini gösteriyor.

Ticari ve diplomatik yansımalar

Söz konusu karar, cezalandırıcı bir ticaret engeli olmaktan ziyade daha iyi sözleşme koşulları elde etmeye yönelik ticari bir hamle niteliği taşıyor.

BHP açısından bakıldığında bu anlaşmazlık, Çin pazarına yönelik ihracatta artan riskleri ortaya koyuyor ve şirketin diğer büyük alıcılarla sözleşme stratejilerini de etkileyebilir.

Çin tarafında ise demir cevheri alımının CMRG çatısı altında konsolide edilmesi, müzakerelerdeki pazarlık gücünü belirgin şekilde artırıyor.