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Beny Steinmetz Simandou projesi nedeniyle Vale’yi mahkemeye veriyor

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 09:59:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale’nin Afrika’da demir cevheri madenciliğine yönelik kurduğu ve başarısız olduğu ortak girişimin eski ortağı Beny Steinmetz, şirketi İngiltere’de mahkemeye vereceğini duyurdu.

Steinmetz’i temsil eden hukuk firmasının, Vale’den, Simandou projesiyle ilgili tüm belgeleri saklamasının talep edildiği öğrenildi. Vale’nin ve Steinmetz’in sahibi olduğu BSGR’nin kurduğu ortak girişime verilen demir cevheri ruhsatı, BSGR’ye yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından 2014 yılında Gine hükümeti tarafından iptal edilmişti.

Steinmetz’in, Vale’yi kanıtları yok etmekle ve yalancı şahitlik etmekle suçladığı belirtildi.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  madencilik  |  benzer haberler »


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