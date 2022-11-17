Beltrame karbonsuz çelik “Chalibria”yı piyasaya sürdü

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:51:08 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli çelik üreticisi AFV Beltrame Group iklim nötrlüğüne geçişi hızlandırmak için tasarlanan sertifikalı karbonsuz çeliği “Chalibria”yı piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Chalibria daha geniş bir karbondan arındırma stratejisinin parçası. Şirketin karbondan arındırma planına dahil olan projelerle henüz azaltamadığı emisyon için, Chalibria’nın karbon nötrlüğü, gönüllü olarak karbon kredisi alıp emisyonu dengeleyerek sağlanıyor.

Beltrame’nin Genel Müdürü Raffaele Ruella, “Avrupa’da bu tür bir çözüm sunan ilk uzun mamul üreticisiyiz. 2022’den 2025’e kadar karbondan arındırmaya yönelik yatırımları içeren 500 milyon €’luk bir planı onayladık,” dedi.

Karbondan arındırma yatırımlarıyla, şirket tüm değer zincirinde karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayacak.