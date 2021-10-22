Belgo Bekaert Brezilya’da inovasyon merkezi kurdu

Cuma, 22 Ekim 2021 11:27:13 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal ile Bekaert Group’un ortak girişimi Belgo Bekaert, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Contagem üretim tesisinde inovasyon merkezi kurduğunu duyurdu.

Şirket, başlangıçta, inovasyon merkezine 2 milyon BRL (354.100$) yatırım yapacağını belirtti. Söz konusu merkezde, piyasaya sürülebilecek yeni ürünlerin ortaya çıkarılacağı projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Gerdau ve ArcelorMittal Brazil gibi diğer şirketler de benzer projelerle gündeme gelmişti.