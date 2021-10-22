﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Belgo Bekaert Brezilya’da inovasyon merkezi kurdu

Cuma, 22 Ekim 2021 11:27:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal ile Bekaert Group’un ortak girişimi Belgo Bekaert, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Contagem üretim tesisinde inovasyon merkezi kurduğunu duyurdu.

Şirket, başlangıçta, inovasyon merkezine 2 milyon BRL (354.100$) yatırım yapacağını belirtti. Söz konusu merkezde, piyasaya sürülebilecek yeni ürünlerin ortaya çıkarılacağı projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Gerdau ve ArcelorMittal Brazil gibi diğer şirketler de benzer projelerle gündeme gelmişti.


Etiketler: yatırım  Güney Amerika  Brezilya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Eki

CSN 5,4 milyar $ yatırım yapmak için Minas Gerais eyaleti ile niyet protokolü imzaladı
19 Eki

Brezilya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %15,3 arttı
14 Eki

ArcelorMittal önümüzdeki üç yılda büyük yatırımlar yapmayı düşünüyor
30 Eyl

Brezilyalı CEO’ların yerel çelik sektörünün geleceğine yönelik beklentileri iyimser
23 Eyl

Brezilyalı müteahhitler Türkiye’den 20.000 mt çelik sevkiyatı bekliyor