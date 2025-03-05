Bekaert, Latin Amerika çelik tel piyasasından çekiliyor

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert, Kosta Rika, Ekvador ve Venezuela’da bulunan çelik tel şirketlerini yaklaşık 73 milyon $ karşılığında satmak üzere Meksika merkezli Grupo AG ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen süreç, Bekaert’in Kosta Rika merkezli BIA Alambres Costa Rica S.A., Ekvador merkezli Ideal Alambrec S.A. ve Venezuela merkezli Vicson S.A. ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarında bulunan hisselerinin satışını içeriyor. Söz konusu şirketler, çoğunlukla inşaat, madencilik, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik çelik tel üretimi ve satışı gerçekleştiriyor.

Bekaert, dalgalı piyasalardaki varlığını azaltıp daha yüksek kâr getiren ve hızlı büyüyen piyasalardaki konumunu güçlendirme planlarının satış kararında rol oynadığını ifade etti. Şirket, Latin Amerika’daki çelik tel şirketlerini elden çıkararak hedeflediği segmentlere odaklanabileceğini vurguladı.