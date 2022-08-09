BCG: Avrupalı ​​ithalatçılar karbon vergisi nedeniyle 2030 yılına kadar 2 milyar € ek maliyetle karşı karşıya kalacak

Salı, 09 Ağustos 2022 17:15:40 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG), 2026 yılında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile birlikte getirilecek karbon vergisinin, AB’de karbon fiyatının 100 €’u aşacağının tahmin edildiği 2030 yılına kadar Avrupalı ​​çelik ithalatçılarının yıllık yaklaşık 2 milyar € ek maliyetle karşı karşıya kalmasına neden olacağını belirtti.

Bu maliyetlerin büyüklüğü her üreticinin karbon verimliliğine bağlı olacak. BCG analizlerine göre, 2032 yılına kadar AB’nin demir ve çelik ithalatında maliyetlerin ABD ve İngiltere’den yapacağı ithalat için %6 (sırasıyla 102€/mt ve 134€/mt), Türkiye için %10 (144€/mt), Güney Kore için %12 (154€/mt), Çin için%17 (184€/mt), Hindistan için ise %32 (246€/mt) artacağı öngörülüyor.

Açıklamaya göre Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması daha fazla ürünü kapsadığında enflasyonist baskı daha yaygın hissedilecek. Örneğin yaklaşık 7 mt karbon emisyonuna sebep olan bir araç tahmin edilen karbon fiyatıyla yaklaşık 700 € karbon vergisine tabi tutulacak.