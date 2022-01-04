AZZ Inc. Steel Creek Galvanizing Company’yi devralacak

Salı, 04 Ocak 2022 11:42:15 (GMT+3) | San Diego

Galvanizli çelik üreticisi AZZ Inc., Güney Carolina’da yer alan özel galvanizleme şirketi Steel Creek Galvanizing Company, LLC’nin tamamını devralmak amacıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. AZZ, devralımla birlikte ilk bir yıl içerisinde kârının artmasını bekliyor.

Şirket, devralım sayesinde ABD’nin güneydoğu piyasalarındaki müşterilere hizmet verebilecek. Yeni tesisin mevcut galvanizleme hatlarına dahil olmasıyla birlikte, AZZ’nin Kuzey Amerika’daki toplam tesis sayısı 40’a çıkacak.

Steel Creek, güneydoğu piyasalarındaki müşterilerine, ABD’nin en büyük galvanizleme tesislerinden biri aracılığıyla hizmet veriyor. 25 tonluk vinç sistemi ve 16 metre uzunluğundaki kazanı sayesinde Steel Creek, kritik önem taşıyan altyapı projelerini desteklemek için kullanılan çelik yapıları galvanizleyebiliyor.