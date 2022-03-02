AZZ Inc. Kanadalı galvanizleme şirketini devralacak

Çarşamba, 02 Mart 2022 09:39:23 (GMT+3) | San Diego

Teksas merkezli çelik üreticisi AZZ Inc. Kanadalı özel galvanizleme şirketi DAAM Galvanizing Co. Ltd.’yi (DAAM) devralmak amacıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, devralımla birlikte Batı Kanada’nın en güvenilir galvanizleme şirketinin AZZ’nin metal kaplama faaliyetlerine dahil edileceği belirtildi. DAAM’ın Alberta ve Saskatchewan eyaletlerinde galvanizleme tesisleri ve servis deposu bulunuyor.

AZZ devralımın tamamlanmasının ardından Orta ve Batı Kanada’daki müşterilere hizmet edebilmek amacıyla Calgary’deki yatırımlarını artıracağını da ekledi.