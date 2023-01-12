Avusturyalı CZR, Robe Mesa demir cevheri projesi için ruhsat aldı

Perşembe, 12 Ocak 2023 14:26:52 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci CZR Resources Limited (CZR), ülkenin batısında bulunan Pilbara’daki Robe Mesa demir cevheri projesini geliştirme yolunda önemli bir adım attığını ve başlıca maden yatakları için ruhsat aldığını açıkladı.

Şirket ayrıca son maden kaynağını 45,2 milyon mt’a yükselterek Robe Mesa’nın maden ömrünü ve üretim oranını artırma stratejisinde büyük ilerleme kaydetti.

CZR, Ashburton Limanının sevkiyat kapasitesine uyum sağlamak için Robe Mesa madeninin üretim hedeflerini güncelledi. Şirket daha önceki yıllık 3 milyon mt’luk hedefine kıyasla yıllık 3,5 milyon mt üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket geçtiğimiz yılın Temmuz ayında demir cevheri stokunu ve üretim oranını artırma stratejisinin bir parçası olarak Robe Mesa maden yatağında sondaj faaliyetleri gerçekleştirmişti.