Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Ocak’ta aylık %20,3 düştü

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %20,3 ve yıllık %7,4 düşüşle 14,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %28,2 artışla 4,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %39,3 düşüşle 2,14 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %2 artışla 2,83 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,8 düşüşle 4,89 milyon mt oldu.

Ocak ayında Gladstone’dan Güney Kore’ye yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %29,3’ünü, Japonya %27,6’sını, Hindistan %18,8’ini ve Vietnam %8,8’ini oluşturdu.

Queensland'den kömür ihracatı - Ocak 2025