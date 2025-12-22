 |  Giriş 
Avustralya, Türkiye dahil dört ülkeden ithal inşaat demiri için nihai damping marjları açıkladı

Pazartesi, 22 Aralık 2025 14:26:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine ilişkin incelemenin ön sonuçlarını açıkladı. İnceleme 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemi kapsıyor.

Komisyon, Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ihraç edilen dampingli ürünlerin Avustralya sektörüne zarar verdiğini tespit etti. Ayrıca Endonezya merkezli Pt Ispat Panca Putera’nın söz konusu dönemde Avustralya’ya inşaat demiri satışı yapmadığını belirtti.

Ülke

İhracatçı

Damping marjı (%)

Endonezya

Pt Ispat Panca Putera

İhracat yapmadı

Pt Putra Baja Deli

1,3

 

Malezya

Ann Joo Steel Berhad

9,2

Alliance Steel, Amsteel and Masteel

9,2

Diğerleri

26,2

Tayland

Tata Steel

2,1

Diğerleri

6,7

 

 

Türkiye

Çolakoğlu

7,1

Kaptan Demir

9,1

Kroman Çelik

8,5

Diğerleri

36,4

Vietnam

Vina Kyoei

9,6

Söz konusu ürünler 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

