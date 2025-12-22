Avustralya, Türkiye dahil dört ülkeden ithal inşaat demiri için nihai damping marjları açıkladı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine ilişkin incelemenin ön sonuçlarını açıkladı. İnceleme 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemi kapsıyor.

Komisyon, Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ihraç edilen dampingli ürünlerin Avustralya sektörüne zarar verdiğini tespit etti. Ayrıca Endonezya merkezli Pt Ispat Panca Putera’nın söz konusu dönemde Avustralya’ya inşaat demiri satışı yapmadığını belirtti.

Ülke İhracatçı Damping marjı (%) Endonezya Pt Ispat Panca Putera İhracat yapmadı Pt Putra Baja Deli 1,3 Malezya Ann Joo Steel Berhad 9,2 Alliance Steel, Amsteel and Masteel 9,2 Diğerleri 26,2 Tayland Tata Steel 2,1 Diğerleri 6,7 Türkiye Çolakoğlu 7,1 Kaptan Demir 9,1 Kroman Çelik 8,5 Diğerleri 36,4 Vietnam Vina Kyoei 9,6

Söz konusu ürünler 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.