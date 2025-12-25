 |  Giriş 
Avustralya kömür fiyatlarının 2026’da yaklaşık 190$/mt seviyesinde kalmasını bekliyor

Perşembe, 25 Aralık 2025 12:30:04 (GMT+3)

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı, birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 2026 yılında yaklaşık 190$/mt seviyesinde yer almaya devam etmesini ve sonrasında hafifçe artmasını beklediğini belirtti.

CFR Çin bazındaki koklaşabilir taş kömürü fiyatları Aralık çeyreğinde yükselişini sürdürerek bu ayın başında 200$/mt seviyesini aştı. CFR Çin bazındaki fiyatların, bu yılın Temmuz ayından bu yana Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir kömür fiyatlarını yukarı yönlü desteklediği bildirildi. Bununla birlikte Çin’de kömür madenlerine yönelik güvenlik denetimlerinin sıkılaştırılması arzı düşürürken, muson sezonunun ardından Hindistan’dan gelen talep güçlendi. Bakanlık, arz ve talebin çoğunlukla dengede kalmasını beklediğini ve ilave arzın Hindistan’ın ithalatındaki artışı dengeleyeceğini belirtti.

Ürün 2024 2025 tahmini 2026 tahmini 2027 tahmini
Birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ortalama fiyat 242$/mt 187$/mt 190$/mt 196$/mt

Madenlerdeki bakım çalışmaları ihracat beklentilerini aşağı çekti

Avustralya’nın koklaşabilir taş kömürü ihracat hacmi, Eylül çeyreğinde 37 milyon mt seviyesinde yatay seyretti. Yeni projelerin devreye alınmasıyla üretimde yaşanan artışı, bazı madenlerde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan üretim düşüşleri dengeledi. Bu gelişmeler doğrultusunda ihracat hacmi, önceki tahminlere kıyasla aşağı yönlü revize edildi. Buna karşın küresel koklaşabilir taş kömürü ticaretine ilişkin görünümde değişiklik yapılmadı.

Ayrıca bakanlık, 2025-26 mali yılında koklaşabilir taş kömürü ihracat gelirlerinin düşmesini beklediğini bildirdi.

  2024-25 mali yılı 2025-26 mali yılı tahmini 2026-27 mali yılı tahmini
İhracat geliri 39,31 milyar Avustralya doları 35,94 milyar Avustralya doları 36,54 milyar Avustralya doları
İhracat hacmi 147 milyon mt 152 milyon mt 160 milyon mt
Üretim 151 milyon mt 157 milyon mt 165 milyon mt

