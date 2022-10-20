Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Eylül ayında %3,1 arttı

Perşembe, 20 Ekim 2022 14:19:43 (GMT+3) | İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay Coal Terminal (DBCT), Abbot Point ve Gladstone limanlarından yapılan kömür ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %0,6 düşüşle ve yıllık %3,1 artışla 16,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, DBCT’den yapılan kömür ihracatı yıllık %9,2 artışla 5,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %11,9 artışla 3,91 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %28,3 artışla 2,40 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone Port’tan yapılan ihracat ise yıllık %17,5 düşerek 4,33 milyon mt oldu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Eylül döneminde 139,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.