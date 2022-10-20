﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Eylül ayında %3,1 arttı

Perşembe, 20 Ekim 2022 14:19:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay Coal Terminal (DBCT), Abbot Point ve Gladstone limanlarından yapılan kömür ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %0,6 düşüşle ve yıllık %3,1 artışla 16,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, DBCT’den yapılan kömür ihracatı yıllık %9,2 artışla 5,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %11,9 artışla 3,91 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %28,3 artışla 2,40 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone Port’tan yapılan ihracat ise yıllık %17,5 düşerek 4,33 milyon mt oldu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Eylül döneminde 139,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düşen vadeli fiyatlar ve zayıf piyasa nedeniyle aşağı yönlü hareket etti

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları satışların sınırlı olması sonucu düştü

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları olumsuz hava koşulları nedeniyle artmaya devam ediyor

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Ağustos döneminde %4,2 arttı, Ağustos ayında %3,9 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ilk yarıda değişmedi, 2022 için sevkiyat tahmini düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 42. Hafta

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Shagang hurda alım fiyatlarını 7$/mt daha düşürdü

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Houston’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 ve P&S kalite hurda fiyatları

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’da konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

20 Eki | Hurda ve Hammadde