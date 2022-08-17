Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Temmuz ayında aylık %7,1 arttı

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 10:04:47 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %7,1 artışla ve yıllık %56,2 düşüşle 75.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.