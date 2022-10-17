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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Eylül ayında aylık %0,3 arttı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 11:21:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %0,3 artışla ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %2,2 düşüşle 45,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ağustos ayına kıyasla %1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,8 artışla 39,70 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,85 milyon mt ile Güney Kore ve 2,24 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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