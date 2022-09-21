Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Ağustos ayında arttı

Çarşamba, 21 Eylül 2022 15:29:53 (GMT+3) | İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay Coal Terminal (DBCT), Abbot Point ve Gladstone limanlarından yapılan kömür ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %6 düşüşle ve yıllık %6 artışla 16,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, DBCT’den yapılan kömür ihracatı aylık %25,1 ve yıllık %3,8 artışla 5,21 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten aylık %3,3 artışla ve yıllık %12,7 düşüşle 3,32 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone Port’tan yapılan ihracat aylık bazda değişiklik göstermeyerek ve yıllık %19,2 artarak 2,73 milyon mt oldu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde toplam kömür sevkiyatları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 133,72 milyon mt seviyesine kıyasla 125,77 milyon mt seviyesine geriledi.