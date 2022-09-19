﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ağustos ayında aylık %97,3 arttı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:29:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %97,3 ve yıllık %12,6 artışla 147.940 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından sadece Çin ve Malezya’ya mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hint MOIL manganez fiyatlarını düşürdü

01 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın maden üretimi Haziran ayında %7,5 arttı

22 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Temmuz ayında aylık %7,1 arttı

17 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Temmuz ayında sertçe düştü

17 Ağu | Çelik Haberler

Hint MOIL farklı kalitelerdeki manganez fiyatlarını %10 düşürdü

01 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Haziran ayında aylık %34,7 düştü

26 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın maden üretimi Mayıs ayında %10,9 arttı

19 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Mayıs ayında düştü

28 Haz | Çelik Haberler

Hint MOIL ferromanganez fiyatlarını revize etti

02 Haz | Çelik Haberler

Vale Amazon'da bulunan manganez madenindeki haklarını satacak

17 May | Çelik Haberler