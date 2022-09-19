Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ağustos ayında aylık %97,3 arttı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:29:15 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %97,3 ve yıllık %12,6 artışla 147.940 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından sadece Çin ve Malezya’ya mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.