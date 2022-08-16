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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Temmuz ayında aylık %5,7 düştü

Salı, 16 Ağustos 2022 11:00:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla %5,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %5,9 artışla 46,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Haziran ayına kıyasla %8,6 düşüşle ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4,8 artışla 40,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,20 milyon mt ile Güney Kore ve 2,05 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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