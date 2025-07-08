Avustralya ticari belirsizliklere ve fiyat düşüşlerine rağmen kömür ihracatının 2025’te artmasını bekliyor

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik raporda fiyatlarda yaşanan düşüşe ve ticari belirsizliklerdeki artışa rağmen metalurjik kömür ihracat gelirinin 2025-26 mali yılında 40 milyar Avustralya doları seviyesinde kalacağı belirtildi.

Hindistan ve Avrupa’dan gelen güçlü talep ve ihracat hacminde beklenen artış sayesinde Avustralya’nın birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ihracatında lider konumunu korumaya devam ettiği ifade edildi.

2024-25 mali yılı 2025-26 mali yılı tahmini 2026-27 mali yılı tahmini İhracat geliri 40 milyar Avustralya doları 40 milyar Avustralya doları 38 milyar Avustralya doları İhracat hacmi 147 milyon mt 160 milyon mt 169 milyon mt Birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ortalama fiyat 235$/mt 200$/mt 200$/mt

Fiyatlar 200$/mt seviyesinin altında seyrediyor

Birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları, bu yılın ilk beş ayında 200$/mt seviyesinin altında seyretti. Mart ayında 169$/mt ile en düşük seviyesine ulaşan fiyatlar, Queensland eyaletindeki şiddetli hava olaylarının, madenlerde yaşanan aksamalara bağlı olarak ihracat kapasitesinin azalmasının ve geçici arz sıkıntısından kaynaklı piyasa dalgalanmasının etkisiyle Mayıs ayında 193$/mt’a yükseldi. Yıl ortasında yaşanan toparlanmaya rağmen fiyatların, 2024 yılında kaydedilen 235$/mt seviyesine kıyasla 2026 ve 2027 yıllarında ortalama 200$/mt seviyesine düşmesi bekleniyor.

Ticari gerilimler ve belirsizlikler

Bu yılın ilk yarısında küresel metalürjik kömür ticareti 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen seviyelere yakın bir seyir izledi. Önemli ithalatçılar olan Hindistan ve Avrupa’dan gelen talep arttı ve Avustralya’nın metalurjik kömür ihracatını engelleyen arz kesintileri azalmaya başladı. Ancak ticari anlaşmazlıklar ve buna bağlı olarak ekonomik büyüme beklentilerinin tahminlerin altında kalacağına ilişkin öngörüler sebebiyle görünüm belirsizliğini koruyor. Tedarik zincirlerindeki aksamalar ve ticaret engellerinin yarattığı zorluklara rağmen metalurjik kömür ihracatının 2025 yılında nispeten şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede kalması bekleniyor. Çin’in çelik kapasite fazlası ve yüksek fırınlı üreticilerin planlı üretim kesintileri, metalurjik kömür talebinde düşüşe yol açıyor. Söz konusu üretim kesintileri ve çelik arz fazlasının 2025 yılının ikinci yarısı için önemli riskler oluşturduğuna dikkat çekiliyor.