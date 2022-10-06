Avustralya’nın Gladstone limanından yapılan kömür ihracatı Eylül ayında daha da azaldı

Perşembe, 06 Ekim 2022 17:16:32 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Gladstone limanından yapılan kömür ihracatı bu yılın Eylül ayında olumsuz piyasa koşulları nedeniyle son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül ayında söz konusu limandan yapılan termal ve metalürjik kömür ihracatı aylık %11,8 ve yıllık %17,5 düşüşle 4,33 milyon mt seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki ay olumsuz hava koşullarının kömür ihracatını sınırlandırması bekleniyor.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Gladstone limanından yapılan kömür ihracatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 52,43 milyon mt seviyesine kıyasla 46,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.